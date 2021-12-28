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Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский боится Кадырова

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский боится Кадырова

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский боится главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего в ходе своей пресс-конференции о возможном присоединении Украины к России.

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