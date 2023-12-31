В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские из Оренбургской области вручили новогодние подарки детям своих коллег

Cотрудники ОМВД России по Новоорскому району в рамках ежегодной Всероссийской новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» сменили полицейское обмундирование на костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поздравили детей своих коллег с наступающим Новым годом.