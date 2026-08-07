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В Китае нашли кандидата на первую в истории «частицу из силы»

В Китае нашли кандидата на первую в истории «частицу из силы»

Группа учёных, работающая на китайском электрон-позитронном коллайдере, получила наиболее убедительные на сегодняшний день свидетельства существования глюбола — гипотетической «частицы из силы», говорится в релизе Китайской академии наук.

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