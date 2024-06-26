Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

Юрий Жданов Трижды воевал, три контужки, инвалид 2 группы, военный пенсионер. Попасть в военный госпиталь не реально. Будущее лечение нынешних защитников под вопросом. Понимаю все правильно. Им сейчас нужнее.

Дима Качусов чего-то не понятно.авторы таких статей косвенно обвиняют во всем Шойгу,упоминая его при любом случае. такое ощущение что кто-то заказал сми Шойгу,т.к.обвинить прямо не могут.