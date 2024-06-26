С приходом на должность министра обороны Андрея Белоусова, во вверенном ему ведомстве продолжается наведение порядка жесткой рукой.
Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова
Комментарии
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Юрий Жданов
Трижды воевал, три контужки, инвалид 2 группы, военный пенсионер. Попасть в военный госпиталь не реально. Будущее лечение нынешних защитников под вопросом. Понимаю все правильно. Им сейчас нужнее.
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14 час.
Дима Качусов
чего-то не понятно.авторы таких статей косвенно обвиняют во всем Шойгу,упоминая его при любом случае. такое ощущение что кто-то заказал сми Шойгу,т.к.обвинить прямо не могут.
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12 час.
Ина Куликова
А когда до гражданских "вражин" руки дойдут? А иначе голикова вахтами медицину окончательно загубит, а мигрантики-врачишки подсобят.
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4 час.
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