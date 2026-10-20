Vladimir Zelensky promised that the work of Starlink on Ukraine will be resumed within 48 hours. The head of the Kiev regime said this at a press conference following talks with representatives of the US president in Oslo.
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