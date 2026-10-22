Scrubs Season 2, Episode 5 takes an unexpected turn for J.D. and Elliot, while TV's Scott Foley gets the last laugh in Sean's longtime rivalry with J.
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