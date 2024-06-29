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Добрый Мир

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Трампу сложно будет изменить курс Вашингтона по Украине, предупредили в США

Трампу сложно будет изменить курс Вашингтона по Украине, предупредили в США

Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа© AP Photo / Gerald Herbert Экс-президенту США Дональду Трампу в случае возвращения в Белый дом будет сложно изменить политику Вашингтона в отношении Украины, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

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