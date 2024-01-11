Театр абсурда
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Театр абсурда

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На что живёт Чубайс? Кормят русские. У беглых госолигархов и чиновников обнаружены горы сокровищ в России

На что живёт Чубайс? Кормят русские. У беглых госолигархов и чиновников обнаружены горы сокровищ в России

НАГЛАЯ ПРАВДА Все чаще обращается внимание на ту ситуацию, когда многие покинувшие Россию олигархи и чиновники, ранее занимавшие высокие должности в правительстве, в государственных компаниях по-прежнему сохраняют за собой крупные элитные объекты недвижимости, крупные предприятия и компании в сфере бизнеса.

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