ФСБ: жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Жительницу Забайкальского края задержали правоохранители по подозрению в причастности к совершению государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
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