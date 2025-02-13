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FT: Евросоюз опасается, что Трамп заставит его платить за восстановление Украины

FT: Евросоюз опасается, что Трамп заставит его платить за восстановление Украины

Европейский союз опасается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пригласит содружество на переговоры по урегулированию конфликта, но при этом заставит ЕС платить за восстановление Украины и направить миротворцев.

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