В РФ разработают систему защиты учителей от травли

В России разработают систему защиты учителей от травли в соцсетях. Теперь педагог, столкнувшийся с травлей, может обратиться к директору или в педагогический совет школы с просьбой применить дисциплинарное взыскание к ученику, ущемившему или нарушившему его право.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии