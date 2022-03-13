45 очков Джордана Кларксона помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»

45 очков Джордана Кларксона помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»

Защитник «Юты» Джордан Кларксон установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 45 очков в победной игре против «Сакраменто» (134:125).

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