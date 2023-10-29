В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки. «Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке ведомства.
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