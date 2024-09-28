Глава МИД Белоруссии пообещал немедленный ответ в случае умышленного удара ВСУ

Несмотря на то что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко постоянно повторяет, что украинцы, русские и белорусы — это братские народы, одновременно стараясь поддерживать добрососедские, насколько это возможно в текущей ситуации, отношения с северным соседом, в Киеве, очевидно, считают иначе.