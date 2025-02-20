В Госдуму внесли законопроект о регулирования психологической деятельности

Психологам без диплома хотят запретить работать с людьми Работать психологами в России хотят разрешить только людям с профильным высшим образованием, а помогать несовершеннолетним такие специалисты смогут лишь при согласии родителей потенциального клиента.
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