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Пронедра

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Путин считает цифровизацию ключевым условием развития угольной отрасли

Путин считает цифровизацию ключевым условием развития угольной отрасли

Президент России Владимир Путин назвал цифровизацию одним из ключевых условий будущего угольной промышленности.

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