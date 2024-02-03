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Капитализация NVIDIA рекордно выросла в январе почти на $300 млрд С начала этого ...

Капитализация NVIDIA рекордно выросла в январе почти на $300 млрд С начала этого ...

Капитализация NVIDIA рекордно выросла в январе почти на $300 млрдС начала этого года акции NVIDIA успели укрепиться на треть, поскольку череда отчётов компаний технологического сектора убедила инвесторов в важности развития сферы искусственного интеллекта, крупнейшим поставщиком ускорителей для которых она является.

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