Капитализация NVIDIA рекордно выросла в январе почти на $300 млрд С начала этого ...

Капитализация NVIDIA рекордно выросла в январе почти на $300 млрдС начала этого года акции NVIDIA успели укрепиться на треть, поскольку череда отчётов компаний технологического сектора убедила инвесторов в важности развития сферы искусственного интеллекта, крупнейшим поставщиком ускорителей для которых она является.