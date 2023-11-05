Путин считает, что быть под властью Золотой Орды лучше, чем под Западом. Это намёк на сдачу России Китаю?

Здравствуйте, дорогие подписчики и гости этого канала! Наверное, не будет ни для кого секретом, что помимо своих основных обязанностей по управлению нашим государством, действующих президент любит демонстрировать себя в других ипостасях: экономистом, историком и даже философом.