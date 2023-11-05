Путин считает, что быть под властью Золотой Орды лучше, чем под Западом. Это намёк на сдачу России Китаю?

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Виралайф

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Комментарии
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W
Walery
И что это Вы за глупости сморозили? Реально считаете себя умнее Российского Народа и его Правительства... или отрабатываете сребренники как Иуды... от США?
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