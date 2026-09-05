Уиткофф поблагодарил Путина за прекращение огня на три дня

Благодарность президенту России Владимиру Путину за решение прекратить огонь на три дня для обеспечения безопасности визита американской делегации выразил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
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