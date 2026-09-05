Страна и люди
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Страна и люди

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Уиткофф поблагодарил Путина за прекращение огня на три дня

Уиткофф поблагодарил Путина за прекращение огня на три дня

Благодарность президенту России Владимиру Путину за решение прекратить огонь на три дня для обеспечения безопасности визита американской делегации выразил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

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