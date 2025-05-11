Задача на 9 мая провалена: Зеленский активирует ‘план Б

Evgenija Palette

Что за чудеса? Почему никто ( даже обозреватели) не пишут. что ПАРАНОЯЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН О ПЕРЕМИРИИ... ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - это НИЖАЙШАЯ ПРОСЬБА О "ПОЩАДЕ"!!!!! Просьба ослабить натиск, дать передышку... Мы что? В КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ ИГРАЕМ? ИЛИ ЭТО - ВОЙНА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ?...