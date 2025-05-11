Задача на 9 мая провалена: Зеленский активирует ‘план Б Ирэн Орлонская8 мая, во время перемирия на фронте, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую атаку.
Задача на 9 мая провалена: Зеленский активирует ‘план Б
Комментарии
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Evgenija Palette
Что за чудеса? Почему никто ( даже обозреватели) не пишут. что ПАРАНОЯЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН О ПЕРЕМИРИИ... ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - это НИЖАЙШАЯ ПРОСЬБА О "ПОЩАДЕ"!!!!! Просьба ослабить натиск, дать передышку... Мы что? В КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ ИГРАЕМ? ИЛИ ЭТО - ВОЙНА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ?...
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