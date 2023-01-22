Здоровье в наших руках

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Добрый день, нашем маленьком хозяйстве родились 4 прекрасные козочки 100% нубийские.

Добрый день, нашем маленьком хозяйстве родились 4 прекрасные козочки 100% нубийские.

Во время беременности мамочки получали все необходимые витамины и подкормки, также полноценное питание, что не мало важно для здоровья малышей, все козы нашего хозяйства стоят на ветеринарном учете в Меркурии и проходят полный ветчек регулярно.

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