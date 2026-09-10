Русская весна
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Русская весна

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Убийца Парубия: «Я мстил за мобилизованного и погибшего сына» (ВИДЕО)

Убийца Парубия: «Я мстил за мобилизованного и погибшего сына» (ВИДЕО)

Убийца экс-главы Верховной рады Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил, что мстил украинскому политику за мобилизованного и погибшего на фронте сына.

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