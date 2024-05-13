«О хрупкости жизни»: в Молодежном театре на Фонтанке покажут спектакль «Наш городок»

Он состоится 17 мая На этой неделе, 17 мая, в Молодежном театре на Фонтанке покажут спектакль «Наш городок» (16+) – глубокую и трагичную историю о быстротечности жизни и оттого ее хрупкости и ценности, о любви и смерти, о непреложных законах существования.