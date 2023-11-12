В регионах снижается скорость мобильного интернета. Из-за нехватки оборудования для сотовых сетей

В Москве скорость мобильного интернета растет с каждым годом, поскольку все доступное оборудование направляется в столицу — в том числе и из регионовКак сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства TelecomDaily, за год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с.