Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

Гульназ Астахова Фото: twitter.com 1 ноября 2021, 08:46 — Общественная служба новостей — ОСН России нужна кодификация миграционного законодательства.
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