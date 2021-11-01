Пятый угол

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Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

Гульназ Астахова Фото: twitter.com 1 ноября 2021, 08:46 — Общественная служба новостей — ОСН России нужна кодификация миграционного законодательства.

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