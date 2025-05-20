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Финальный срок: гаражная амнистия заканчивается 1 сентября 2026 года

Финальный срок: гаражная амнистия заканчивается 1 сентября 2026 года

Финальный срок: гаражная амнистия заканчивается 1 сентября 2026 года Ирэн ОрлонскаяВ ходе беседы с агентством «Прайм» нотариус Мария Боронина отметила, что гаражная амнистия, позволяющая упростить процесс регистрации гаражей, будет действовать до 1 сентября 2026 года.

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