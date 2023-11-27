Кажется, это Эйнштейн сказал, что бесконечны только Вселенная и человеческая глупость. А потом добавил, что насчет Вселенной он не уверен.
В Германии набирают популярность колхозы. Немцы просто в восторге
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Игорь Василевский
Кстати, евгеи, завели в своей "обетованной" кибуцы-модернизированные колхозы. Они и не стесняются говорить, что идею взяли в СССР. Как то так получается, что эти кибуцы показывают самую высокую производительность труда... И, тем не менее, колхозы были разные. Все зависело от председателя. НО!!!!! Стартовые условия - в юридическом поле, у всех были одинаковыми!
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2 час.
владимир второв
так с советской властью не прекращалась борьба 1917 года Да и сейчас тоже. Люди захотели хорошей жизни- но появились эти либерасты...
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1 час.
Sergiy Che
"...Альберт Эйнштейн был социалистом..." © Ага, был только вот каким?!))) - ЦИТАТА: "...Альберт Эйнштейн выступал за построение демократического социализма, который соединил бы социальную защиту населения и планирование экономики с демократическим режимом и правами человека. Он не одобрял тоталитарные методы построения социалистического общества, наблюдавшиеся в сталинском СССР..." © "....И паспорта колхозникам не выдавали (уже разоблаченное вранье)..." © - ну тут только тупенькое враньё коммунякнутого совкодрота пытающегося перелгать историю Отечества)) - https://www.kommersant.ru/doc/1147485?ysclid=lph5bj3gc198109260 Особенно была жесть у так называемых "раскулаченных" (которых было до фига в этом огульно обвинённых) - например гениальный Калашников уже в весьма зрелом возрасте трясся, что органы раскопают в его личном деле, что он ПОДДЕЛАЛ печать канцелярии колхоза что бы иметь возможность уехать на учёбу!)) - https://dzen.ru/a/YqOttILPgXvJVKEC
«Не имеют права на паспорт 37 процентов граждан»
Коммерсантъ
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1 час.
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