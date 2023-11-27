В Германии набирают популярность колхозы. Немцы просто в восторге

Кстати, евгеи, завели в своей "обетованной" кибуцы-модернизированные колхозы. Они и не стесняются говорить, что идею взяли в СССР. Как то так получается, что эти кибуцы показывают самую высокую производительность труда... И, тем не менее, колхозы были разные. Все зависело от председателя. НО!!!!! Стартовые условия - в юридическом поле, у всех были одинаковыми!

Sergiy Che

"...Альберт Эйнштейн был социалистом..." © Ага, был только вот каким?!))) - ЦИТАТА: "...Альберт Эйнштейн выступал за построение демократического социализма, который соединил бы социальную защиту населения и планирование экономики с демократическим режимом и правами человека. Он не одобрял тоталитарные методы построения социалистического общества, наблюдавшиеся в сталинском СССР..." © "....И паспорта колхозникам не выдавали (уже разоблаченное вранье)..." © - ну тут только тупенькое враньё коммунякнутого совкодрота пытающегося перелгать историю Отечества)) - https://www.kommersant.ru/doc/1147485?ysclid=lph5bj3gc198109260 Особенно была жесть у так называемых "раскулаченных" (которых было до фига в этом огульно обвинённых) - например гениальный Калашников уже в весьма зрелом возрасте трясся, что органы раскопают в его личном деле, что он ПОДДЕЛАЛ печать канцелярии колхоза что бы иметь возможность уехать на учёбу!)) - https://dzen.ru/a/YqOttILPgXvJVKEC