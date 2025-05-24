Отрадинский сахарный комбинат отметил 60-летие

16 мая в банкетном зале «Горький Холл» царила атмосфера праздника и гордости за проделанную работу. Здесь состоялось яркое мероприятие, посвященное подведению итогов юбилейного 60-го сезона Отрадинского сахарного комбината.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии