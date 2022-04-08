Оля сделала уроки, помыла посуду, выгуляля собаку, убрала игрушки в своей комнате, но мама все равно заметила, что она беременна

Все идет к тому, что скоро будет так.Мужик заходит в банк. Оператора нет. Берет от нечего делать рекламныйлисточек, читает: «Взяв этот листок, вы дали согласие на заключениедоговора ипотечного кредита под 30 процентов годовых сроком на 10 лет.