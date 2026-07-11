«Как денди лондонский одет…», или Что мы знаем о метросексуалах прошлого

Фразу из пушкинского «Евгения Онегина» про лондонских денди понимают немногие. Это не удивительно, так как у нас слово «денди» было не слишком распространено, а подобный образ жизни десятилетиями порицался советской властью.
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