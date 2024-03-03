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Новый электролит сделает батареи морозоустойчивыми. Для некоторых стран это особенно актуально

Новый электролит сделает батареи морозоустойчивыми. Для некоторых стран это особенно актуально

Китайские ученые из Университета Чжэцзян разработали электролит, который улучшает эксплуатацию литиевых аккумуляторных батарей в морозы и жаруУниверсальный электролит обладает рядом несовместимых свойств, обеспечивая высокую ионную проводимость как в лютый холод, так и палящую жару.

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