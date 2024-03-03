Новый электролит сделает батареи морозоустойчивыми. Для некоторых стран это особенно актуально

Китайские ученые из Университета Чжэцзян разработали электролит, который улучшает эксплуатацию литиевых аккумуляторных батарей в морозы и жаруУниверсальный электролит обладает рядом несовместимых свойств, обеспечивая высокую ионную проводимость как в лютый холод, так и палящую жару.