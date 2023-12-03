Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: дебютировал серийный Tesla Cybertruck, Chevrolet Tahoe и Suburban обновились, представлен новый Dacia Duster, Toyota сделала 700-сильную гоночную Camry, а Hyundai Palisade изменится так же радикально, как Santa Fe.