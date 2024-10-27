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Курские новости

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В Курской области завели дело на боевиков, разрушивших церковь 19 века

В Курской области завели дело на боевиков, разрушивших церковь 19 века

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к уничтожению объекта культурного наследия в селе Борки Суджанского района Курской области», — заявили в главном военном следственном управлении Следственного комитетаСледственный комитет России инициировал уголовное дело против боевиков ВСУ, которые разрушили объект культурного наследия "Ансамбль Свято-Знаменской церкви" в Курской области.

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