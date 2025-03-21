Скумбрия холодного копчения. Легкий и простой рецепт без коптильни и жидкого дыма

Готовить скумбрию холодного копчения дома проще, чем кажется. Без жидкого дыма, лишних специй и специального оборудования, только правильная засолка, естественная сушка и копчение в самодельной термокамере.
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