Си Цзиньпин и То Лам присутствовали при подписании документов о китайско-вьетнамском сотрудничестве

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам в понедельник по окончании переговоров в Пекине совместно присутствовали при подписании документов о двустороннем сотрудничестве.