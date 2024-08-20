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Китай

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Си Цзиньпин и То Лам присутствовали при подписании документов о китайско-вьетнамском сотрудничестве

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам в понедельник по окончании переговоров в Пекине совместно присутствовали при подписании документов о двустороннем сотрудничестве.

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