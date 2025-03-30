БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Майор, срочно вылетай в Прибалтику, надо найти подземный кабель в ставку Гитлера»

«Майор, срочно вылетай в Прибалтику, надо найти подземный кабель в ставку Гитлера»

Как наши радиоразведчики подключились с секретной коммуникации врага и помогли сорвать немецкий контрудар под Шауляем Михаил Болтунов На фото: полковник Александр Устюменко (Фото: из архива автора) В начале августа 1944 года начальник отдела радиоразведки Разведуправления Красной Армии полковник Алексей Тюменев вызвал своего помощника майора Александра Устюменко.

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