«Майор, срочно вылетай в Прибалтику, надо найти подземный кабель в ставку Гитлера»

Как наши радиоразведчики подключились с секретной коммуникации врага и помогли сорвать немецкий контрудар под Шауляем Михаил Болтунов На фото: полковник Александр Устюменко (Фото: из архива автора) В начале августа 1944 года начальник отдела радиоразведки Разведуправления Красной Армии полковник Алексей Тюменев вызвал своего помощника майора Александра Устюменко.
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