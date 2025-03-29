AFM: создана система фильтрации коровьего навоза с выделением ценных веществ

Американские исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне представили инновационную технологию, позволяющую выделять ценные химические вещества промышленного назначения из отходов животноводства.
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