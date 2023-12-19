В Сербии протестующие напали на представителей власти у здания избиркома

В Белграде протестующие участники движения «Сербия против насилия», несогласные с итогами муниципальных выборов, ночью напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии страны, сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич на брифинге.
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