Река Рио-Гранде потеряла 85% стока: эксперты в США назвали ситуацию «крайне тревожной»

Одна из самых протяженных рек США – Рио-Гранде – стремительно мелеет. Эксперты предупреждают, что без срочных и масштабных мер по обе стороны американо-мексиканской границы дальнейшее высыхание поставит под угрозу водоснабжение миллионов жителей.