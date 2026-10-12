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Река Рио-Гранде потеряла 85% стока: эксперты в США назвали ситуацию «крайне тревожной»

Река Рио-Гранде потеряла 85% стока: эксперты в США назвали ситуацию «крайне тревожной»

Одна из самых протяженных рек США – Рио-Гранде – стремительно мелеет. Эксперты предупреждают, что без срочных и масштабных мер по обе стороны американо-мексиканской границы дальнейшее высыхание поставит под угрозу водоснабжение миллионов жителей.

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