Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Моргунов
    ЛЕГЧЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС О КОРРУПЦИИ-А ГДЕ ОНА НЕ ЦВЕТЕТ ?????????? ПОЧЕМУ ОНА ПРОЦВЕТАЕТ НА ФОНЕ "СМЕРТЕЛЬНОЙ" БОРЬБ...Кто помогал терро...
  • Мария
    Франция превращается в халифат. Смотришь в ютубе на улицы Парижа - там среди прохожих белых людей нет, одна Африка.Французы в России
  • валентина григорьевна
    Расстреливать этих гадов надо. Перевоспитать их не получится, зачем их содержать, кому они нужны? Их слишком много уж...Кто помогал терро...

В ЕС «придумали решение», как использовать замороженные активы России

В ЕС «придумали решение», как использовать замороженные активы России

Если Большая семерка в итоге договорится об использовании замороженных активов России в интересах Украины, это приведет к затягиванию конфликта, такого мнения придерживается профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли.

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