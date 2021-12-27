Больше 20 зоопарков Крыма под угрозой закрытия

Понедельник, 27 декабря. «Крым 24».Комфортная жизнь в клетке. Возможно ли это? Все российские зоопарки, дельфинарии, океанариумы, крокодиляриумы, и другие заведения, которые работают с животными, должны получить лицензию до 1 января 2022 года.