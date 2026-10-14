Joe Espada will not return to manage the Houston Astros in 2027, the team announced Wednesday. His contract is set to expire at the end of October.
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