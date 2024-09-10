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Царьград

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Песков: президент Владимир Путин не поедет на ГА ООН из-за США

Песков: президент Владимир Путин не поедет на ГА ООН из-за США

Президент России Владимир Путин отказался посетить заседание Генассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке по причине того, что на сегодня США является не лучшим направлением для его поездок.

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