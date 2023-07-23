Старая машина

Сентиментальная история? Да. А вам больше нравится чернуха и жесть? Вы напомнили героя из фильма "Человек с бульвара капуцинов", мистера Секонда, который показывал низкопробные фильмы в салуне, вызывающие самые низменные инстинкты к зрителей. И сейчас такие фильмы в фаворе на ТВ.

Элеонора Коган

Олег, как всегда, всё супер!!!Директор не прошёл мимо больной мамы-кошечки и её котят, вылечил кошку и оставил всё семейство кошачье и умную рыжую собачку!!!Добро порождает добро!!!А учитель математики просто сухарь. Зато дети и их родители получили хороший урок доброты на всю жизнь!!!И у них теперь свой живой уголок!!!