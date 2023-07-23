Они там жили. В старенькой, брошенной кем-то машине. О её существовании тоже все позабыли. И авто, стоящее на отшибе, за домами на дикой, что называется, стоянке, постепенно превратилось в небольшой холмик, заросший травой и кустами.
Старая машина
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Сентиментальная история? Да. А вам больше нравится чернуха и жесть? Вы напомнили героя из фильма "Человек с бульвара капуцинов", мистера Секонда, который показывал низкопробные фильмы в салуне, вызывающие самые низменные инстинкты к зрителей. И сейчас такие фильмы в фаворе на ТВ.
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Очень добрый, симпатичный рассказ.
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8 час.
Элеонора Коган
Олег, как всегда, всё супер!!!Директор не прошёл мимо больной мамы-кошечки и её котят, вылечил кошку и оставил всё семейство кошачье и умную рыжую собачку!!!Добро порождает добро!!!А учитель математики просто сухарь. Зато дети и их родители получили хороший урок доброты на всю жизнь!!!И у них теперь свой живой уголок!!!
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4 час.
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