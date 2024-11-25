Мультфильмы 80-х, родом из СССР

Все мы в детстве читали сказки. Но гораздо интереснее было не только читать, но и смотреть разные истории о сказочных героях, переживая за них, проживая с ними маленькую жизнь, размером с временный формат мультика.
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