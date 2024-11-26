Леус: красный рассвет в Москве вызван особым рассеиванием света

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в Telegram, что сегодняшний красный рассвет в Москве вызван особым рассеиванием солнечного света, при котором он проходит сквозь значительный слой атмосферы, прежде чем достигнуть глаза человека.
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