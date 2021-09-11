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Димопулос в маленьком боди поизвивалась в неудобных позах на столе: "Кажется очень легко, но..."

Димопулос в маленьком боди поизвивалась в неудобных позах на столе: "Кажется очень легко, но..."

Украинская певица Санта Димопулос в модном боди показала, как на самом деле проходят ее съемки  Санта привыкла держать себя в руках и следовать режиму дня, ведь после вторых родов Димопулос твердо решила привести себя в порядок рекордно быстро.

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