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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первая частная орбитальная станция Haven-1 Vast Space провалила испытания — из неё к...

Первая частная орбитальная станция Haven-1 Vast Space провалила испытания — из неё к...

Первая частная орбитальная станция Haven-1 Vast Space провалила испытания — из неё куда-то ушёл воздухНедавние квалификационные испытания обитаемого модуля первой частной коммерческой орбитальной станции Haven-1 калифорнийского стартапа Vast Space выявили проблемы конструкции, которые на год или около того задержат её запуск в космос.

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