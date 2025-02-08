Первая частная орбитальная станция Haven-1 Vast Space провалила испытания — из неё к...

Первая частная орбитальная станция Haven-1 Vast Space провалила испытания — из неё куда-то ушёл воздухНедавние квалификационные испытания обитаемого модуля первой частной коммерческой орбитальной станции Haven-1 калифорнийского стартапа Vast Space выявили проблемы конструкции, которые на год или около того задержат её запуск в космос.