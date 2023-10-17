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  • Виктор Тимошевский
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Минюст России: лишать адвокатов статуса смогут при долгом нахождении за рубежом

Минюст России: лишать адвокатов статуса смогут при долгом нахождении за рубежом

Намерение лишать адвокатов статуса на еще одном основании объясняется случаями, когда защитники выезжали на длительный срок или постоянное место жительства том числе за пределы России в том числе в недружественные страны.

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