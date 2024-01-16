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Военное обозрение

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Украинские власти хотят отменить положение законопроекта о мобилизации в ВСУ, касающееся демобилизации военных после 36 месяцев службы

Украинские власти хотят отменить положение законопроекта о мобилизации в ВСУ, касающееся демобилизации военных после 36 месяцев службы

Посредством отмены данной меры хотят сократить потребность в новых мобилизованных.

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